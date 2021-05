La definizione e la soluzione di: Filava in tempi beati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Berta

Curiosità/Significato su: Filava in tempi beati Decorazioni scultoree del duomo di Fidenza popolare ha battezzato "Berta che Filava", per la presenza di due oggetti allungati scambiati per fusi. Si tratta in verità della raffigurazione del Volo 24 ' (3 079 parole) - 07:05, 2 apr 2019

