La definizione e la soluzione di: Far girare gli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Roteare

Curiosità/Significato su: Far girare gli occhi Le colline hanno gli occhi (film 2006) Le colline hanno gli occhi (The Hills Have Eyes) è un film del 2006, diretto da Alexandre Aja. È il remake dell'omonimo film del 1977, diretto da Wes 16 ' (2 084 parole) - 08:44, 20 apr 2021

