La definizione e la soluzione di: __ detector: si usa per scoprire chi non dice la verità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Lie

Curiosità/Significato su: __ detector: si usa per scoprire chi non dice la verita Episodi di Prison Break (terza stagione) ragazzo è costretto ad improvvisare per non far scoprire il trucco adoperato per far mancare la corrente utilizzando la catenina di McGrady. T-Bag, interessato 48 ' (7 377 parole) - 11:58, 23 mag 2021

Altre definizioni con detector; scoprire; dice; verità; Il detector usato per scoprire chi mente; Il detector usato per scoprire chi mente; L'undicesimo mese del calendario repubblicano francese; Era un indice borsistico di Milano; E punito dal codice penale; Ne dà uno chi non dice quanto dà; In verità; Un terzo di verità; Il generale francese che ci ricorda le verità ovvie; Cosi e sola è la verità; Ultime Definizioni