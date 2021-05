La definizione e la soluzione di: Costituisce la massa non visibile dell'universo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : Materia Oscura

Curiosità/Significato su: Costituisce la massa non visibile dell universo universo significati, vedi universo (disambigua). L'universo è comunemente definito come il complesso che racchiude tutto lo spazio e ciò che contiene, cioè la materia e 96 ' (10 248 parole) - 13:45, 26 mag 2021

Altre definizioni con costituisce; massa; visibile; dell; universo; Costituisce una suddivisione della città; Il suo anello costituisce la famosa Tetralogia di Wagner; Carneficina, massacro; Ammassati in un ambiente ristretto; Sigla di Massa; La governa la massaia; Resta visibile per poco; La pulsazione visibile del cuore; Lo rende visibile il gelo; Giudicavano se il film era visibile o meno; I margini della pagina; I1 centro dell' Alaska; La misura della vita; Una della stessa classe; Simbolo buddista e induista rappresentante l'Universo; Ultime Definizioni