La definizione e la soluzione di: E cosi per metà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Co

Curiosità/Significato su: E cosi per meta Ermal meta Ermal meta (Fier, 20 aprile 1981) è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano. Dopo l'esperienza come componente dei 26 ' (2 628 parole) - 11:36, 23 mag 2021

Altre definizioni con cosi; metà; Cosi sono i pensieri improntati al pessimismo; Cosi è un bambino maturo; Cosi fiocca la neve; Con ci, fanno cosi!; Il classico spuntino di metà pomeriggio; A metà strada; Stanno a metà braccio; Faceti... solo a metà; Ultime Definizioni