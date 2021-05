La definizione e la soluzione di: Si consuma in friggitoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Olio

Curiosità/Significato su: Si consuma in friggitoria Pudding pasticcio o persino a una salsiccia. Può essere cotto al forno o bollito, e si consuma sia come pietanza principale sia come dessert. I pudding bolliti di vario 3 ' (343 parole) - 10:20, 28 mar 2021

