La definizione e la soluzione di: Ci va chi espatria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Ci va chi espatria

Repubblica Democratica Tedesca (sezione Il problema dell'espatrio) DDR), avevano l'ordine di arrestare chi, non autorizzato, tentasse di varcare il confine. Formalmente l'espatrio non era vietato in maniera assoluta. 41 ' (4 087 parole) - 14:24, 26 mag 2021