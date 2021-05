La definizione e la soluzione di: Il castello in Scozia residenza estiva dei sovrani inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Balmoral

Curiosità/Significato su: Il castello in Scozia residenza estiva dei sovrani inglesi Residenze reali britanniche palazzi, castelli e ville utilizzate come residenze ufficiali o luoghi di riposo a seconda del sovrano regnante. Nel corso dei secoli i sovrani hanno ristrutturato 9 ' (113 parole) - 00:27, 12 apr 2021

