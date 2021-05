La definizione e la soluzione di: Affluente del Tevere noto per le cascatelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Aniene

Curiosità/Significato su: Affluente del Tevere noto per le cascatelle Aniene (categoria Affluenti del Tevere) limitatamente alla parte bassa del suo percorso, è un fiume del Lazio lungo 98,5 km, maggior Affluente di sinistra del Tevere dopo il fiume Nera. Il suo corso 12 ' (1 368 parole) - 13:58, 9 gen 2021

