La definizione e la soluzione di: Pianta ornamentale che si coltiva in vaso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Ficus

Curiosità/Significato su: Pianta ornamentale che si coltiva in vaso Ficus elastica (categoria Alberi ornamentali) alternati per avere foglie ben colorate, si rinvasano quando le radici hanno riempito completamente il vaso, in primavera utilizzando terriccio universale 4 ' (407 parole) - 09:43, 26 mag 2021

