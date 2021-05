La definizione e la soluzione di: Messi in galera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Imprigionati

Curiosità/Significato su: Messi in galera Galerio Gaio Galerio Valerio Massimiano (in latino: Gaius Galerius Valerius Maximianus; Serdica, 250 circa – Serdica, 5 maggio 311) è stato un imperatore romano 22 ' (2 490 parole) - 14:52, 27 mar 2021

