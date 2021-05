La definizione e la soluzione di: Dà il via al round. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Gong

Curiosità/Significato su: Da il via al round Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ( Uruguay round) è il seguente: L'ultimo e più importante di tali negoziati, l’Uruguay round (il nome di tale "round" deriva dal fatto che i negoziati iniziarono, il 20 14 ' (1 458 parole) - 12:41, 21 feb 2021

Altre definizioni con round; Il quadrato dei round; Suona a fine round; I minuti d'un round; Mette fine al round;