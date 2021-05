La definizione e la soluzione di: In testa... all'olimpionico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OL

Curiosità/Significato su: In testa... all olimpionico Federica Pellegrini (sezione 2006: i problemi fisici, il primo cambio tecnico ed i miglioramenti in vasca corta) insolito testa a testa con l'olimpionica Kromowidjojo che la portò al nuovo record italiano in 53"18, migliore del 53"55 da lei stabilito con costume in poliuretano 147 ' (11 846 parole) - 20:26, 21 mag 2021

Altre definizioni con testa; olimpionico; Attestava il reddito dei lavoratori dipendenti; La testa del ramarro; Li nomina il testatore; La testa dell'usignolo; Ultime Definizioni