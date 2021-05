La definizione e la soluzione di: Scorrono lente quando si è in attesa di qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Ore

Curiosità/Significato su: Scorrono lente quando si e in attesa di qualcosa

Altre definizioni con scorrono; lente; quando; attesa; qualcosa; Scorrono nei cilindri; Vi scorrono litri di birra; Le liete scorrono veloci; Si trascorrono in panciolle; Capace, valente; Si invita l'insolente a cambiarlo; Violente colluttazioni; Pigre, lente; C'e quando non si vede; Quando è lucido sembra oro; Lo dici anche tu quando parli di te; Lo si fissa quando si disegna una prospettiva; Due battute d'attesa; Può essere d'attesa; Sembrano ore nell' attesa; Non forniti di qualcosa; Sorseggiare qualcosa; Indica qualcosa del passato; Ha... qualcosa da dire; Ultime Definizioni