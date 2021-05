La definizione e la soluzione di: Sbandate laterali delle auto in curva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Derapaggi

Curiosità/Significato su: Sbandate laterali delle auto in curva Volvo V60 ( Volvo V60 Plug-in Hybrid) coppia in modo da permettere all'auto di curvare in modo più fluido. Praticamente in curva, la ruota interna dell'auto viene frenata e quindi a quella 16 ' (1 685 parole) - 15:21, 2 dic 2020

Altre definizioni con sbandate; laterali; delle; auto; curva; Le scene laterali; Sono più grossi delle civette; Gli introiti delle vendite; Le attrezzature delle officine; Lo strepito delle trombe; Un albergo per automobilisti di passaggio; Il martinetto nell'auto; L'anagrafe delle auto; Nota Dell' Autore; Piegare, curvare; Sono pari in curva; Coreografia in curva; Sono... pari in curva; Ultime Definizioni