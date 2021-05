La definizione e la soluzione di: Quello terrestre passa per i Poli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Asse

Curiosità/Significato su: Quello terrestre passa per i Poli Meridiano ( Misura del meridiano terrestre) il Polo Nord terrestre con il Polo Sud terrestre ovvero una linea che unisce i (due) punti per i quali passa l'asse di rotazione terrestre. Un meridiano 7 ' (856 parole) - 21:07, 7 feb 2021

