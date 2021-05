La definizione e la soluzione di: Producono frutti in caschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Banani

Curiosità/Significato su: Producono frutti in caschi Banana con fino a 20 frutti per fila. La massa dei frutti è nota come casco, comprendendo 3–20 mani, e può pesare 30–50 kg. I singoli frutti maturano con il 35 ' (3 748 parole) - 19:12, 15 mag 2021

E' gustoso con i frutti di mare; Più scende, più è fruttifero; Polposi frutti a co­no; Polposi frutti a cono; Crescono in caschi; La nave carica di caschi; Dispone dei Caschi Blu; Produce frutti in caschi;