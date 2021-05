La definizione e la soluzione di: E nota quella di San Francisco in California. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Baia

Curiosità/Significato su: E nota quella di San Francisco in California San Francisco San Francisco (disambigua). San Francisco (AFI: [sanfran'sisko]; in inglese /?sæn fr?n's?sko?/) è una città statunitense, la quarta della California per 97 ' (11 659 parole) - 05:44, 23 apr 2021

