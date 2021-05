La definizione e la soluzione di: L'artiglieria che spara in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Contraerea

Curiosità/Significato su: L artiglieria che spara in aria Arma contraerea ( artiglieria contraerea) nave-aria come gli Aspide. Restano comunque dominanti per le bassissime quote i cannoncini di calibro 20–25 mm. Il tiro contraereo di artiglieria è intrinsecamente 42 ' (6 060 parole) - 16:33, 27 giu 2020

