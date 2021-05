La definizione e la soluzione di: Come dire comasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Lariano

Curiosità/Significato su: Come dire comasco Dialetto comasco Il dialetto comasco è un dialetto appartenente al ramo occidentale della lingua lombarda. Il termine può indicare indifferentemente sia il dialetto parlato 44 ' (4 876 parole) - 19:23, 17 apr 2021

Altre definizioni con come; dire; comasco; I prodotti come salami e salsicce; Completi come certi poteri; I funghi come i porcini; Briosi come certi cartoni; Cloruro di per condire; L'organo direttivo di una S.p.A; Come dire dentro; Impedire, bloccare; Nativo di un centro del comasco; Ultime Definizioni