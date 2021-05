La definizione e la soluzione di: Viene spiccato per l'arresto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Mandato

Curiosità/Significato su: Viene spiccato per l arresto Vito Badalamenti ricercato dal 1995 per associazione di tipo mafioso; dal 22 novembre 2000 è stato spiccato nei suoi confronti un mandato d'arresto internazionale. Era 4 ' (329 parole) - 00:36, 26 dic 2020

