La definizione e la soluzione di: Vermi per l'esca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Lombrichi

Curiosità/Significato su: Vermi per l esca Tremors Alcune strane e gigantesche creature sotterranee, simili a enormi Vermi, scorrazzano per il deserto mietendo vittime tra il bestiame. Nel frattempo, i due 12 ' (1 451 parole) - 12:34, 12 mar 2021

