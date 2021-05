La definizione e la soluzione di: Un vassoio per pasticcini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Cabaret

Curiosità/Significato su: Un vassoio per pasticcini Kanafeh (kadaïfi) in greco, i fili sono usati per fare varie forme di pasticcini, a forma di tubi o nidi di uccelli, spesso con un ripieno di noci tritate come nel 20 ' (2 158 parole) - 18:52, 29 apr 2021

