La definizione e la soluzione di: Usa le ruote solo per brevi tratti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Aereo

Curiosità/Significato su: Usa le ruote solo per brevi tratti Record di velocità (per gli esseri viventi) possono essere mantenuti solo per brevi tratti o in condizioni particolari. Le maggiori velocità ufficialmente registrate per 18 ' (2 115 parole) - 01:55, 15 mag 2021

Altre definizioni con ruote; solo; brevi; tratti; Nastro sulle ruote dei carri armati; Una tavola con ruote; Carro agricolo senza ruote; Usa poco le ruote; Sistema per cui il teleutente paga solo ciò che vede; Faceti... solo a metà; Che pensano solo a se stessi; Solo senza o; Abbrevia... pianoforte; Abbreviazione di senior; Irregolare.. abbreviato nei dizionari; Dottore... abbreviato; Tratti in forte pendenza di un corso d'acqua; Non astratti; Le redazioni dei contratti; Intreccio di tratti per facilitare un'inquadratura; Ultime Definizioni