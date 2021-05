La definizione e la soluzione di: Trasformava in oro tutto ciò che toccava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Re Mida

Curiosità/Significato su: Trasformava in oro tutto cio che toccava Nodo gordiano Mida (il noto re che Trasformava in oro tutto ciò che toccava), dedicò quindi il sacro carro del padre alla divinità frigia Sabazio (che i Greci identificavano 9 ' (1 202 parole) - 15:08, 18 lug 2020

Altre definizioni con trasformava; tutto; toccava; Un giardino tutto gabbie; L'Enrico di Tutto il calcio..; Con un suo colpo, si cancella tutto; A molti non basta tutto quello del mondo!; II gigante invincibile finché toccava terra; Tramutava in oro tutto cio che toccava; Il re che mutava in oro ciò che toccava; Ultime Definizioni