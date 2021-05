La definizione e la soluzione di: Starnazza in cascina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OCA

Curiosità/Significato su: Starnazza in cascina opposta avrebbe dovuto lavorare Michelangelo Buonarroti, con la Battaglia di Cascina (29 luglio 1364, contro i Pisani). Per ragioni diverse, nessuna delle due

Altre definizioni con starnazza; cascina; Starnazza sull'aia; Animale che starnazza; Il cortile della cascina; Numeri di covoni che possono essere contenuti nel cortile della cascina; Ultime Definizioni