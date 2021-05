La definizione e la soluzione di: Lo squalo la cui pelle è usata per levigare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Zigrino

Curiosità/Significato su: Lo squalo la cui pelle e usata per levigare Vicktor in "La Terra è in Pericolo", nel quale Vicktor afferra involontariamente l'Omnitrix. Ben lo usa per combattere Pelle d'Oca, la Mummia e il Dr. Vicktor

