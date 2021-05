La definizione e la soluzione di: Si sbucciano in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Patate

Curiosità/Significato su: Si sbucciano in cucina Feijoa sellowiana che la buccia è robusta; si sbucciano con un coltello, o si estrae la polpa con un cucchiaino dal frutto aperto a metà, e si consumano freschi. Come per 11 ' (1 247 parole) - 16:23, 4 mar 2021

