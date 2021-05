La definizione e la soluzione di: Roccia per pilastri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Granito

Curiosità/Significato su: Roccia per pilastri Cupola della Roccia della Roccia (in arabo: ??? ???????, Qubbat al-?akhra; in ebraico: ???? ??????, Kippat ha-Sel‘a), chiamata talora impropriamente Moschea della Roccia, è 29 ' (3 578 parole) - 18:31, 10 mag 2021

