La definizione e la soluzione di: Il recipiente che vuoto non sta in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Sacco

Curiosità/Significato su: Il recipiente che vuoto non sta in piedi Cha no yu (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Mizusashi (??): recipiente per l'acqua fredda. Natsume (?): recipiente laccato per il tè da usare per la cerimonia usucha. Ro (?): buca quadrata in cui si pone 46 ' (5 930 parole) - 00:26, 20 mar 2021

Altre definizioni con recipiente; vuoto; piedi; Recipiente per olio; Recipiente per il mosto; Recipiente per carburanti; Recipiente russo per fare il tè; Un tipo insulso e vuoto; Reclama... se è vuoto; Per lo più viene bevuto a stomaco vuoto; Pianta dal fusto vuoto; Vi si gioca stando in piedi; Passaggio a piedi del fiume; Si suona con le mani e con i piedi; Non si occupa in piedi; Ultime Definizioni