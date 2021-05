La definizione e la soluzione di: Prigionieri in pegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Ostaggi

Curiosità/Significato su: Prigionieri in pegno Clelia Clelia, con altre nove ragazze, fu consegnata a Porsenna dai Romani come pegno per un patto di pace tra loro e gli Etruschi. Clelia incoraggiò le compagne 3 ' (426 parole) - 20:50, 6 mar 2021

Altre definizioni con prigionieri; pegno; Pegno, garanzia; Un impegno, soprattutto estivo, del cantante; Ha tra i suoi esponenti Sapegno e Pampaloni;