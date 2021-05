La definizione e la soluzione di: Pietra per lavagne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Ardesia

Curiosità/Significato su: Pietra per lavagne Ardesia ( Pietra di lavagna) Odessa. Anticamente le ardesie italiane provenivano da Cavi di Lavagna (usata per le lavagne); attualmente si sfruttano le cave di Recco e val Fontanabuona 9 ' (997 parole) - 10:03, 19 mag 2021

