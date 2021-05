La definizione e la soluzione di: Non lo tocca chi è a digiuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Cibo

Curiosità/Significato su: Non lo tocca chi e a digiuno Franz Kafka (categoria Voci con template Collegamenti esterni e qualificatori sconosciuti) protagonista vittima è un "artista della fame", che esprime il digiuno estremo come forma d'arte; si tratta di un individuo emarginato e vittima della società 127 ' (13 896 parole) - 07:53, 11 mag 2021

