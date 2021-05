La definizione e la soluzione di: Molti le prendono in agosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Ferie

Curiosità/Significato su: Molti le prendono in agosto Roma (categoria Voci di qualità valutate nel mese di agosto 2015) principalmente le donne, definite talvolta gattare, se ne prendono cura. Tra gli uccelli, in ambito urbano, si distinguono gli storni comuni, stimati in addirittura 183 ' (19 020 parole) - 10:54, 20 mag 2021

