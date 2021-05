La definizione e la soluzione di: Lavoro a un tanto al pezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Lavoro a un tanto al pezzo

Officina meccanica (sezione Filettatura al tornio) quelli per i posti di Lavoro, per le macchine utensili, per i magazzini del materiale. Ogni posto di Lavoro dispone di un banco da Lavoro con la morsa e l'attrezzatura 28 ' (3 521 parole) - 03:48, 8 mag 2021