La definizione e la soluzione di: L'anno in cui si sciolsero i Beatles. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Ottanta

Curiosità/Significato su: L anno in cui si sciolsero i Beatles George Harrison (categoria The Beatles) dalla Zapple Records., un'etichetta puramente sperimentale Quando i Beatles si sciolsero, Harrison aveva solo ventisette anni. Aveva comunque trovato la 69 ' (8 246 parole) - 12:13, 1 apr 2021

