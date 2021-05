La definizione e la soluzione di: Ha in Italia un lungo corso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PO

Curiosità/Significato su: Ha in Italia un lungo corso corso Italia (Genova) 391321°N 8.967383°E44.391321; 8.967383 corso Italia è una delle principali arterie di Genova. Si sviluppa lungo un percorso di 2.200 metri circa, interamente 21 ' (2 347 parole) - 04:00, 24 mar 2021

