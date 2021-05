La definizione e la soluzione di: Gli spiazzi per i polli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Aie

Curiosità/Significato su: Gli spiazzi per i polli Crimini di guerra italiani ( Crimini di guerra commessi dalle truppe italiane contro i civili libici) Perfino gli apparecchi scientifici dei nostri laboratori. Il bestiame, gli animali da soma, cavalli, muli, buoi, montoni, capre, porci, tacchini, polli sono 135 ' (13 322 parole) - 18:22, 2 mag 2021

Altre definizioni con spiazzi; polli; Spiazzi rustici; Gli spiazzi in cui spesso si procede alla trebbiatura; Gli spiazzi per trebbiare; Polli e conigli le hanno bianche; Lo strumento di Pollini; Il pollice inglese; Si chiede agitando il pollice; Ultime Definizioni