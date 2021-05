La definizione e la soluzione di: Gli aiuti che si inviano ai Paesi in difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Umanitari

Curiosità/Significato su: Gli aiuti che si inviano ai Paesi in difficolta Akira (manga) sostenne che Otomo era in difficoltà sul finale da dare all'opera e che una conclusione delirante inventata sul momento da Jodorowsky durante una cena in cui 51 ' (4 749 parole) - 19:43, 25 apr 2021

