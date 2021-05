La definizione e la soluzione di: Va su e giù per mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Mandibola

Soluzione 9 lettere : Mandibola

Curiosità/Significato su: Va su e giu per mangiare El practicante (categoria P2047 differente su Wikidata) incidente. Angel rimane paralizzato dalla vita in giù e costretto su una sedia a rotelle. Angel Incolpa Ricardo e non riesce a perdonarlo. La sua disabilità 6 ' (711 parole) - 02:30, 10 feb 2021

