La definizione e la soluzione di: Gareggia in corsia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Nuotatore

Curiosità/Significato su: Gareggia in corsia Pattinaggio di velocità su ghiaccio corsia interna, e ogni corsia è larga 4–5 m. Il traguardo è posto sempre nella stessa posizione, mentre varia la posizione della linea di partenza in 7 ' (898 parole) - 10:28, 2 feb 2021

Altre definizioni con gareggia; corsia; Lo slittino in cui si gareggia sdraiati a testa avanti; Gareggiano col bilanciere; Ogni atleta che gareggia ambisce a salirvi; Sportivi che gareggiano; Cambiano i cori in corsia!; Una corsia dei caselli autostradali; Medici che dànno lezioni in corsia; Ultime Definizioni