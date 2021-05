La definizione e la soluzione di: I funghi come i porcini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Boleti

Curiosità/Significato su: I funghi come i porcini Porcino significati, vedi Porcino (disambigua). Porcino è il nome comune di alcune specie di funghi del genere Boletus, spesso attribuito, anche come denominazione 10 ' (1 230 parole) - 15:09, 20 apr 2021

Formano il corpo vegetativo dei funghi; Funghi ottimi tagliati a fet­tine in insalata; Gustosissimi funghi; I... semi dei funghi; Briosi come certi cartoni; Drastico come certi rimedi; Oscuri come certi secoli; In economia, un bene primario come il petrolio;