Soluzione 6 lettere : Spiedi

Curiosità/Significato su: Si fanno girare per cuocere la carne Ispinada svernare col gregge; il freddo consentiva di conservare la carne anche per vari giorni. Inoltre per cuocere l'ispinada (il termine viene dal termine sardo "ispina" 1 ' (159 parole) - 07:34, 14 gen 2021

