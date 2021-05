La definizione e la soluzione di: Erano basi commerciali in città straniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Fondachi

Curiosità/Significato su: Erano basi commerciali in citta straniere Populonia (categoria Città etrusche) le basi per lo sviluppo dell'agricoltura, con la diffusione di vigneti, castagneti, oliveti, mulini e frantoi. Si aprirono nuove vie commerciali con 13 ' (1 721 parole) - 11:13, 24 dic 2020

