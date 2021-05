La definizione e la soluzione di: In economia, un bene primario come il petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Commodity

Curiosità/Significato su: In economia, un bene primario come il petrolio Picco di Hubbert ( Picco di petrolio) fa notare inoltre come la domanda petrolifera sia sostanzialmente anelastica ai prezzi, ovvero che il petrolio sia un bene primario, del quale non si 23 ' (2 849 parole) - 08:08, 12 mag 2021

In economia è una variabile casuale detta anche bernoulliana; Ha come scusa... la sua vocazione all'economia; Il solido fiscale in economia; Fa languire l'economia; Ficcare bene in testa; 41 Benedetto per gli Spagnoli; Le consonanti in bene; Benedice urbi et orbi; Un assistente del primario; Le piante come i frassini; Un capofamiglia come Noè; Aspri come il limone; I pesci come gli squali; Azienda italiana che ricerca petrolio; Il petrolio della Shell; Il petrolio delle pipeline; Uno Stato molto ricco di petrolio;