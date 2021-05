La definizione e la soluzione di: Drastico come certi rimedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Radicale

Curiosità/Significato su: Drastico come certi rimedi Datura stramonium i più vari: certi etnologhi spiegano con questo rituale la disseminazione della Datura stramonium sui terreni ruderali. Un metodo Drastico ma efficace 11 ' (1 054 parole) - 06:45, 20 mar 2021

Altre definizioni con drastico; come; certi; rimedi; Delicato, tutt'altro che drastico; Briosi come certi cartoni; Oscuri come certi secoli; In economia, un bene primario come il petrolio; Le piante come i frassini; Il rifugio in cui ci si salva in certi giochi infantili; Briosi come certi cartoni; Oscuri come certi secoli; Lo hanno certi freni; Un rimedio alla tosse; I rimedi più naturali; Un rimedio miracoloso; Un rimedio per eliminare gli indurimenti della pianta del piede; Ultime Definizioni