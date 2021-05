La definizione e la soluzione di: Un capofamiglia come Noè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Patriarca

Curiosità/Significato su: Un capofamiglia come Noe Cam (Bibbia) (categoria Noè) ???, tradotto talvolta anche con Ham, Cham o Kam) è un personaggio biblico, uno dei tre figli di Noè insieme a Sem e Jafet. Il nome di Cam deriva dall'egiziano 8 ' (779 parole) - 18:45, 9 mag 2021

