La definizione e la soluzione di: Cambiano la sosta in lotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LT

Curiosità/Significato su: Cambiano la sosta in lotta Campionato mondiale di Formula 1 2000 (sezione La pre-stagione) la direzione gara a mandare in pista la Safety Car. In questo modo Barrichello rientra ai box e annulla lo svantaggio della sosta ai box. Quando la vettura 76 ' (5 601 parole) - 12:53, 5 mag 2021

Altre definizioni con cambiano; sosta; lotta; Cambiano la paga in paglia; Cambiano l’atomo in azoto; Cambiano i legumi nei tegami; Cambiano la corda in carta; Una sostanza che stimola l'azione del cuore; Sostanziose fette di pesce; In sostanza sono uguali; Una sostanza abbondante nel rosso d'uovo; Un continuo parlottare; La calotta con il Polo Nord; I campi di lotta dei gladiatori; Tetto a calotta; Ultime Definizioni