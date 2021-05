La definizione e la soluzione di: Briosi come certi cartoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Animati

Curiosità/Significato su: Briosi come certi cartoni digestione di certi alimenti. I cibi che provocano flatulenza sono solitamente ricchi di carboidrati complessi, specialmente oligosaccaridi come l'inulina

Altre definizioni con briosi; come; certi; cartoni; Briosi, arguti; Drastico come certi rimedi; Oscuri come certi secoli; In economia, un bene primario come il petrolio; Le piante come i frassini; Il rifugio in cui ci si salva in certi giochi infantili; Drastico come certi rimedi; Oscuri come certi secoli; Lo hanno certi freni; Canale Mediaset di cartoni; Un' Ape dei cartoni; La bimba dei cartoni alla quale sorridono i monti; Ultime Definizioni