La definizione e la soluzione di: Articolo per... sprecone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Lo

Curiosità/Significato su: Articolo per... sprecone Udinese Calcio 2020-2021 delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19 ^ Jacopo Azzolini, Lo sprecone Lasagna e l'anomalia Udinese: crea molto e raccoglie pochissimo, su Calcio 42 ' (482 parole) - 08:13, 18 mag 2021

